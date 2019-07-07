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РИА Новости

Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране

Вчера, 10:11
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.
"Вопреки тому, что заявляют власти Великобритании, танкер не направлялся в Сирию, а направлялся в другое место", - сказал Аракчи во время пресс-конференции, отметив, что никто не давал право Великобритании задерживать танкер в международных водах, совершая таким образом "морской разбой".
По его словам, Тегеран находится в контакте с британской стороной и требует немедленно отпустить судно. Кроме того, отметил Аракчи, иранские власти также контактируют с властями Испании по этому поводу.
Иран надеется решить вопрос дипломатическим путем, но в случае необходимости может прибегнуть к юридическим механизмам, отметил он.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
4 июля, 23:51
Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре "отличной новостью"
В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН.
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