В Донбассе патруль ОБСЕ попал под обстрел

ЛУГАНСК, 7 июл — РИА Новости. Патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел, работая в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

Инцидент произошел в 600 метрах к востоку от участка разведения сил. Члены патруля СММ услышали две очереди из стрелкового оружия, а затем свист пуль над их головами, а также звук рикошета на расстоянии пяти-десяти метров к югу.