Конюхов хочет пролететь от Москвы до Камчатки на экспериментальном самолете

Новый рекорд Конюхова: на веслах от Новой Зеландии до Чили Путешественник Федор Конюхов установил новый рекорд: переплыл на весельной лодке южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили. Он пережил шторм, минуя пролив Дрейка и мыс Горн – самое опасное место для всех мореплавателей. Этот первый этап кругосветки занял 154 дня. Экспедиция Конюхова продлится до 2021 года.