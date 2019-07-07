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РИА Новости

Конюхов хочет пролететь от Москвы до Камчатки на экспериментальном самолете

Вчера, 08:38
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© Фото : Официальный сайт Федора КонюховаФедор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете Летающая Лаборатория
© Фото : Официальный сайт Федора Конюхова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
Ранее Конюхов и глава Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский успешно совершили полет на самолете с солнечными батареями из Москвы в Крым. За два световых дня экипаж преодолел 1,7 тысячи километров.
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"Полет в Крым был тренировочным перед еще более масштабным экспериментом. Следующим этапом станет полет через всю Россию — от Москвы до Камчатки, через Уральские горы и Байкал", — сказал РИА Новости Конюхов.

По его словам, подобный полет на столь длительное расстояние имеет важное значение для науки и станет вторым этапом перед одиночным беспосадочным перелетом вокруг света на энергии солнца, который запланирован на 2021 год.
Новый рекорд Конюхова: на веслах от Новой Зеландии до Чили
13 мая, 19:22
Новый рекорд Конюхова: на веслах от Новой Зеландии до ЧилиПутешественник Федор Конюхов установил новый рекорд: переплыл на весельной лодке южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили. Он пережил шторм, минуя пролив Дрейка и мыс Горн – самое опасное место для всех мореплавателей. Этот первый этап кругосветки занял 154 дня. Экспедиция Конюхова продлится до 2021 года.

"Пока идет проектирование самолета на солнечных батареях, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток, мы проводим испытательные полеты на прототипе — самолете "Летающая Лаборатория", — сказал Конюхов.

Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета — провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов.
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ТуризмНовости - ТуризмКамчаткаФедор КонюховМоскваОбщество
Популярные комментарии
небольшая поправка: "путешественник" надо писать в кавычках - пользы с его мотаний туда сюда как от зонтика в пустыне
7 июля, 13:51
otakuwell
36010016
Если больше заняться нечем-пусть летает,путешественик.
7 июля, 12:40
Evgeny Stavtsev
21800117
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