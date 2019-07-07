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РИА Новости

Около 90% украинцев перешли на режим экономии, показал опрос

Вчера, 08:01
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожилая женщина торгует на улице в Киеве. Архивное фото
Пожилая женщина торгует на улице в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Около 90% жителей Украины решили уменьшить свои траты, сообщает украинская газета "Сегодня" со ссылкой на опрос Research & Branding Group.
"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев — примерно 91% опрошенных — перешла на режим экономии", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что среднестатистическая украинская семья сократила расходы по четырем-пяти статьям семейного бюджета. Отказались от отпуска 54% опрошенных, меньше тратят на одежду и обувь — 52%, на продукты питания — 48%. Кроме того, 39% украинцев уменьшили коммунальные платежи, пишет издание.
Отдельно упоминаются траты пожилых украинцев. Так, по результатам опроса, на который ссылается издание, чаще всего они экономят на продуктах — 68%, на лечении и медикаментах — 57%, на коммунальных платежах — 48%, на средствах связи — 21%.
"Сегодня" отмечает, что опрос, в котором участвовал 2001 респондент по всей Украине, проводился с 21 по 30 мая. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%, сообщает издание.
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Ситуация на УкраинеУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
В России проводили такой опрос? Я думаю, если бы провели и показали действительно реальные цифры, они были бы не намного меньше.
7 июля, 08:18
nnicolay.n1kitin
50000024
А у нас в России ни в чём себе не отказывают граждане России.
7 июля, 08:07
Димон Владимирович
381900115
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