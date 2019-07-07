Около 90% украинцев перешли на режим экономии, показал опрос

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Около 90% жителей Украины решили уменьшить свои траты, сообщает украинская газета " Около 90% жителей Украины решили уменьшить свои траты, сообщает украинская газета " Сегодня " со ссылкой на опрос Research & Branding Group.

"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев — примерно 91% опрошенных — перешла на режим экономии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среднестатистическая украинская семья сократила расходы по четырем-пяти статьям семейного бюджета. Отказались от отпуска 54% опрошенных, меньше тратят на одежду и обувь — 52%, на продукты питания — 48%. Кроме того, 39% украинцев уменьшили коммунальные платежи, пишет издание.

Отдельно упоминаются траты пожилых украинцев. Так, по результатам опроса, на который ссылается издание, чаще всего они экономят на продуктах — 68%, на лечении и медикаментах — 57%, на коммунальных платежах — 48%, на средствах связи — 21%.