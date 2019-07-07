В Греции началось голосование на досрочных парламентских выборах

Урна для голосования на досрочных парламентских выборах в Греции. 7 июля 2019

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Голосование на досрочных парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции. Очередей на избирательных участках нет, но люди постоянно подходят.

"Ещё очень рано. Позднее будут и очереди", - сказала РИА Новости председатель одного из избирательных участков в афинском районе Халандри.

Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 7 часов вечера. Первые данные МВД Греции обещает опубликовать уже после девяти часов вечера.

В списках избирателей, по данным МВД страны, около 9,9 миллиона человек. По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется.

Парламент был распущен после поражения правящей партии, Коалиции радикальных левых СИРИЗА, на выборах в Европарламент.