В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети появилось В Сети появилось видео , снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Ролик опубликован с названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Это отсылка к инциденту, произошедшему в 2016 году, с участием украинского депутата Дмитрия Добкина. Тогда политик неожиданно для всех удалился за колонну прямо в зале парламента и начал вести себя не совсем адекватно.

На опубликованном видео Зеленский также ведет себя необычно: он заметно нервничает и постоянно осматривается, пьет много воды, а выражение его лица постоянно меняется.