Джонсон заявил, что не блефует, говоря о готовности к "жесткому" Brexit

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Фаворит гонки за пост лидера британских консерваторов Борис Джонсон заявил в интервью изданию Фаворит гонки за пост лидера британских консерваторов Борис Джонсон заявил в интервью изданию Sunday Telegraph , что он не блефует, говоря о том, что Великобритания может покинуть Европейский союз 31 октября без соглашения.

Ранее на голосованиях во фракции консерваторов в палате общин были определены два кандидата на пост партийного главы и будущего премьер-министра: парламентарий Борис Джонсон и глава МИД Джереми Хант. Джонсон занимает более жесткую позицию относительно Brexit, нежели Хант, считающий, что условия соглашения с ЕС о выходе еще можно изменить.

"Мы были в значительной степени готовы (к Brexit. — Прим. ред.) 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И крайне важно, чтобы наши партнеры видели это", — приводит издание слова Джонсона.

"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях", — добавил политик.

По мнению Джонсона, те, кто не приемлют идею "жесткого" Brexit, на самом деле вообще не хотят выхода Великобритании из ЕС.