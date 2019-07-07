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РИА Новости

Джонсон заявил, что не блефует, говоря о готовности к "жесткому" Brexit

Вчера, 05:38
22086
© REUTERS / Andrew YatesБорис Джонсон. Архивное фото
Борис Джонсон. Архивное фото
© REUTERS / Andrew Yates
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Фаворит гонки за пост лидера британских консерваторов Борис Джонсон заявил в интервью изданию Sunday Telegraph, что он не блефует, говоря о том, что Великобритания может покинуть Европейский союз 31 октября без соглашения.
Ранее на голосованиях во фракции консерваторов в палате общин были определены два кандидата на пост партийного главы и будущего премьер-министра: парламентарий Борис Джонсон и глава МИД Джереми Хант. Джонсон занимает более жесткую позицию относительно Brexit, нежели Хант, считающий, что условия соглашения с ЕС о выходе еще можно изменить.
"Мы были в значительной степени готовы (к Brexit. — Прим. ред.) 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И крайне важно, чтобы наши партнеры видели это", — приводит издание слова Джонсона.
"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях", — добавил политик.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
2 июля, 08:00
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По мнению Джонсона, те, кто не приемлют идею "жесткого" Brexit, на самом деле вообще не хотят выхода Великобритании из ЕС.
Имя нового лидера тори и премьера будет названо 23 июля, на следующий день нынешний премьер Тереза Мэй передаст победителю гонки полномочия премьера. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС — 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Ой не тот остров стал Атлантидой... А то сейчас бы на планете был мир, спокойствие и блаполучие... Не было бы войн,революций и прочей содомии... Все зло в мире последнюю 1000 лет от англосаксов!!!
7 июля, 06:00
Alex Ak.
2600000
Давай Борис ,этого только все и ждут ,давно ли с Ирландией вы замяли конфликты . Гражданская война в Британии, это то чего ждёт мир с нетерпением .))))
7 июля, 06:18
Данил Некипелов
640000
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