Джонсон заявил, что не блефует, говоря о готовности к "жесткому" Brexit

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Фаворит гонки за пост лидера британских консерваторов Борис Джонсон заявил в интервью изданию Sunday Telegraph, что он не блефует, говоря о том, что Великобритания может покинуть Европейский союз 31 октября без соглашения.
Ранее на голосованиях во фракции консерваторов в палате общин были определены два кандидата на пост партийного главы и будущего премьер-министра: парламентарий Борис Джонсон и глава МИД Джереми Хант. Джонсон занимает более жесткую позицию относительно Brexit, нежели Хант, считающий, что условия соглашения с ЕС о выходе еще можно изменить.
"Мы были в значительной степени готовы (к Brexit. — Прим. ред.) 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И крайне важно, чтобы наши партнеры видели это", — приводит издание слова Джонсона.
"Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они намерены уйти на своих условиях", — добавил политик.
По мнению Джонсона, те, кто не приемлют идею "жесткого" Brexit, на самом деле вообще не хотят выхода Великобритании из ЕС.
Имя нового лидера тори и премьера будет названо 23 июля, на следующий день нынешний премьер Тереза Мэй передаст победителю гонки полномочия премьера. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС — 31 октября.