В Британии озвучили планы по "борьбе с дезинформацией" в Восточной Европе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22,5 миллиона долларов) "для борьбы с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах", сообщает британский МИД.

Как следует из заявления, деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) в течение ближайших трех лет.

"В ситуации, когда лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество", — заявил глава британского МИД Джереми Хант.

По его словам, "объявление о выделении средств поддержит журналистов, работающих в некоторых из наиболее репрессивных обществ, и активизирует атаку против фейковых новостей".