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РИА Новости
Медиавойны

В Британии озвучили планы по "борьбе с дезинформацией" в Восточной Европе

Вчера, 03:53
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22,5 миллиона долларов) "для борьбы с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах", сообщает британский МИД.
Как следует из заявления, деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) в течение ближайших трех лет.
"В ситуации, когда лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество", — заявил глава британского МИД Джереми Хант.
По его словам, "объявление о выделении средств поддержит журналистов, работающих в некоторых из наиболее репрессивных обществ, и активизирует атаку против фейковых новостей".
Глава британского МИД отметил, что его цель на предстоящей Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, — "работать с коллегами, чтобы согласовать способ защиты свободы средств массовой информации и установить цену для тех, кто нарушает ее".
Мужчина с мегафоном
6 января, 08:00
Страшная правда о России: миллионы уходят на тайную пропаганду
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МедиавойныДжереми ХантВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Британия с фейками собралась бороться? Чуть со стула не упал. В зеркало наверное посмотрели.
7 июля, 06:20
прпавел рябышев
1400000
Правильнее не "для борьбы с дезинформацией", а для ее организации...😡😡😡
7 июля, 06:44
Alex Ak.
1300001
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