Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T02:15Z
https://ria.ru/20190707/1556281567.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Три страны СНГ получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе

02:15
76
МЕХИКО, 7 июл – РИА Новости. Сразу три страны СНГ – Азербайджан, Армения и Казахстан – получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе, говорится в распространенном в субботу по итогам саммита этой организации в столице Перу Лиме заявлении.
"Выражаем наше удовлетворение включением Армении, Азербайджана, Филиппин и Казахстана в качестве новых государств-наблюдателей Тихоокеанского альянса, который имеет сейчас 59 стран-наблюдателей с пяти континентов, что укрепляет нашу роль как платформы экономической и торговой интеграции со стратегической проекцией на весь мир", - говорится в декларации. Ее подписали президенты Колумбии, Мексики, Перу и Чили.
Также в декларации приветствуется Эквадор, который получил статус кандидата в ассоциированные члены Тихоокеанского альянса. По словам президента Перу Мартина Вискарры, в течение 2019 года Эквадор должен стать полноправным членом объединения.
Тихоокеанский альянс был создан летом 2012 года на саммите в чилийском городе Антофагаста, в него входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. Основной целью альянса является содействие экономической интеграции, развитию и конкурентоспособности экономик стран-участниц.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
24 апреля, 10:23
Шойгу назвал партнеров России из числа стран Латинской Америки
010000
Обсудить 0
ПеруМексикаЧилиАзербайджанАрменияКазахстанКолумбияВ мире
Рекомендуем
В Свердловской области взорвался бензовоз
РИА
Новости
Боец Рабочей партии Курдистана (РПК) на огневой позиции. Архивное фото
Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана
Здание Совета Европы
Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России
В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
Лента
новостей
Бразильский музыкант Жуан Жилберту. Архивное фото
Умер один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив. Архивное фото
Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Биолог за работой с микроскопом. Архивное фото
Голландский университет ограничит найм ученых-мужчин
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи. Архивное фото
Самый богатый человек в мире развелся с женой
В посольстве рассказали подробности задержания россиян в Мексике
Село Партизанское в Крыму
В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
Ситуация во Флориде после взрыва возле торгового центра. Прямая трансляция
Ситуация во Флориде после взрыва возле торгового центра. Прямая трансляция
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
02:15Три страны СНГ получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе
02:09Умер один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
02:01Турецкие военные обезвредили троих членов Рабочей партии Курдистана
01:56В Свердловской области взорвался бензовоз
01:19Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России
01:01Голландский университет ограничит найм ученых-мужчин
00:39Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана
00:38В Москве столкнулись четыре автомобиля
00:02В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ
23:43Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма
23:28Резолюция ОБСЕ по Крыму полна дезинформации, заявили в Госдуме
22:52Команда России стала абсолютным чемпионом на Global Management Challenge
22:48В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
22:44В Совфеде отказ аккредитации Sputnik назвали классикой двойных стандартов
22:39Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
22:00Концерт "А-Студио" в Грузии перенесли на неопределенный срок
21:50Посольство в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде
21:41Онищенко объяснил свои слова о памятнике за спасение виноделия в Грузии
21:25Опубликовано видео с места взрыва во Флориде
Лента новостейМолния