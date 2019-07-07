Три страны СНГ получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе

МЕХИКО, 7 июл – РИА Новости. Сразу три страны СНГ – Азербайджан, Армения и Казахстан – получили статус наблюдателей в Тихоокеанском альянсе, говорится в распространенном в субботу по итогам саммита этой организации в столице Перу Лиме заявлении.

"Выражаем наше удовлетворение включением Армении, Азербайджана, Филиппин и Казахстана в качестве новых государств-наблюдателей Тихоокеанского альянса, который имеет сейчас 59 стран-наблюдателей с пяти континентов, что укрепляет нашу роль как платформы экономической и торговой интеграции со стратегической проекцией на весь мир", - говорится в декларации. Ее подписали президенты Колумбии, Мексики, Перу и Чили.

Также в декларации приветствуется Эквадор, который получил статус кандидата в ассоциированные члены Тихоокеанского альянса. По словам президента Перу Мартина Вискарры, в течение 2019 года Эквадор должен стать полноправным членом объединения.