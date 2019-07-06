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РИА Новости

Онищенко объяснил свои слова о памятнике за спасение виноделия в Грузии

Вчера, 21:41
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что журналист грузинской телекомпании "Рустави 2" провоцировал его, а не разговаривал о виноделии, при этом Онищенко отметил, что настаивает на запрете грузинского вина по политическим причинам, не зависимо от его качества.
Ранее депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в разговоре с журналистом телекомпании "Рустави 2" заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
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Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
"Этот разговор был не о грузинском виноделии, а была попытка со стороны грузинского телевидения меня обвинить... Они явно меня вызывали на провокацию", - сказал Онищенко РИА Новости.
Он также отметил, что в Грузии благодаря "шоковой терапии" в виде запрета значительно улучшилось качество вина.
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Кто управляет протестами в Грузии
При этом он подчеркнул, что грузинские вина необходимо запретить для продажи в РФ независимо от его качества. "Когда я запретил, это, конечно, я бы сказал, была драконовская мера, это была тотальная хирургия, а не какое-то терапевтическое лечение. После этого шока все-таки грузинское виноделие поднялось, они стали более ответственны, многое модернизировали, многое убрали", - сказал он.
"Высказывая свою точку зрения уже не как санитарный врач, а как политик, я им сказал, что в данной ситуации, уже пользуясь политическим инструментом, я стою категорически на стороне того, что независимо от качества грузинского вина, его надо запретить, поскольку это основная статья экономики Грузии... Я уже с точки своего нового статуса политического категорически стою на том, что кроме полетов самолетов, сегодня запрещать надо (и вино)", - сказал парламентарий.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).
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Роспотребнадзор позже сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.
Россия вводила запрет на поставки вина из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству, экспорт вин и коньяков из Грузии в Россию возобновился только в июне 2013 года. Онищенко руководил Роспотребнадзором с 25 октября 1996 по 23 октября 2013 года.
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Протесты в ГрузииРоспотребнадзорГеннадий ОнищенкоРоссияГрузияВ мире
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