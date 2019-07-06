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РИА Новости

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Вчера, 21:02
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Геннадий Онищенко . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
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Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
Россия ввела запрет на поставки вина из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству, экспорт вин и коньяков из Грузии в Россию возобновился только в июне 2013 года. Онищенко руководил Роспотребнадзором с 25 октября 1996 по 23 октября 2013 года.
"Вы должны поставить мне памятник за то, что я спас вашу национальную культуру виноделия. Что касается сегодняшней ситуации, существующие данные не указывают на необходимость запрета (импорта вина - ред.). В России принят закон, который не касается безопасности продукции, но если мы видим недружественные действия со стороны другой страны, наше правительство может вне зависимости от качества запретить импорт", - заявил Онищенко журналисту телекомпании "Рустави 2" в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Река Кура и исторический центр Тбилиси
2 июля, 16:44
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).
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Протесты в ГрузииГеннадий ОнищенкоРоссияГрузияВ мире
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