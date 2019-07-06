Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T20:24Z
https://ria.ru/20190706/1556278166.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/93/1555989311_0:258:3072:1986_1036x0_80_0_0_d040444b8db088ac7757b98e580131d1.jpg
РИА Новости

Партия Зеленского подала в суд на решение о новой жеребьевке

Вчера, 20:24
1074
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Украинская партия "Слуга народа" подала апелляцию в суд на решение о повторной жеребьевке порядка размещения партий в бюллетене на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает политсила в соцсети Facebook.
Ранее Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьевку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что комиссия будет обжаловать решение суда. Центральная избирательная комиссия отметила, что в случае повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля будет невозможно в срок напечатать нужное число бюллетеней.
Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Вчера, 15:42
Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах в Раду
"Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - сообщила пресс-служба партии.
В партии назвали причины, по которым обжалуют решение о повторной жеребьевке, среди них невозможность вовремя перепечатать бюллетени к выборам, трата госсредств и средств партий на материалы, а также введение в заблуждение избирателей, которые могли уже запомнить в избирательном списке номер партии, которая им импонирует.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
4 июля, 22:59
Зеленский не знает 99% людей из списка "Слуги народа", заявила Тимошенко
1300203
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ обвинили Россию в "злоупотреблениях" Интерполом
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Жители обстрелянного силовиками поселка в ЛНР пригласили Зеленского в гости
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США, касающуюся запретов рейсов в Грузию
В Италии сенатор назвал отказ в аккредитации журналисту Sputnik анекдотом
Лента
новостей
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
Странное поведение Зеленского
Зеленский озадачил пользователей Сети необычным поведением на совещании
Здание Совета Европы
Постпред Украины рассказал об отказе Европы от новых санкций против России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Клинцевич прокомментировал слова Зеленского по "Северному потоку – 2"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
В Лондоне судно врезалось в Вестминстерский мост
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Геннадий Онищенко
Онищенко объяснил свои слова о памятнике за спасение виноделия в Грузии
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
09:41Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
09:38В Крыму спасли 17 туристов на каяках
Лента новостейМолния