Партия Зеленского подала в суд на решение о новой жеребьевке

КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Украинская партия "Слуга народа" подала апелляцию в суд на решение о повторной жеребьевке порядка размещения партий в бюллетене на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает политсила в соцсети Украинская партия "Слуга народа" подала апелляцию в суд на решение о повторной жеребьевке порядка размещения партий в бюллетене на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает политсила в соцсети Facebook

Ранее Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьевку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что комиссия будет обжаловать решение суда. Центральная избирательная комиссия отметила, что в случае повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля будет невозможно в срок напечатать нужное число бюллетеней.

"Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - сообщила пресс-служба партии.

В партии назвали причины, по которым обжалуют решение о повторной жеребьевке, среди них невозможность вовремя перепечатать бюллетени к выборам, трата госсредств и средств партий на материалы, а также введение в заблуждение избирателей, которые могли уже запомнить в избирательном списке номер партии, которая им импонирует.