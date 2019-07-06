Партия Зеленского подала в суд на решение о новой жеребьевке

КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Украинская партия "Слуга народа" подала апелляцию в суд на решение о повторной жеребьевке порядка размещения партий в бюллетене на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает политсила в соцсети Facebook.
Ранее Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьевку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что комиссия будет обжаловать решение суда. Центральная избирательная комиссия отметила, что в случае повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля будет невозможно в срок напечатать нужное число бюллетеней.
"Политическая партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке", - сообщила пресс-служба партии.
В партии назвали причины, по которым обжалуют решение о повторной жеребьевке, среди них невозможность вовремя перепечатать бюллетени к выборам, трата госсредств и средств партий на материалы, а также введение в заблуждение избирателей, которые могли уже запомнить в избирательном списке номер партии, которая им импонирует.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.