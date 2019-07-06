Джабаров осудил недопуск корреспондента Sputnik на конференцию по СМИ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Западная демократия оказалась фикцией, и новые примеры лишь подтверждают это правило, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В субботу организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения. В пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на эту же конференцию. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.
"Британцы известные "защитники" СМИ, и их решения уже не удивляют", - отметил Джабаров.
По его словам, западная демократия "оказалась фикцией, и это очевидно уже для всех".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.