Джабаров осудил недопуск корреспондента Sputnik на конференцию по СМИ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Западная демократия оказалась фикцией, и новые примеры лишь подтверждают это правило, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В субботу организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения. В пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на эту же конференцию. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.

"Британцы известные "защитники" СМИ, и их решения уже не удивляют", - отметил Джабаров.

По его словам, западная демократия "оказалась фикцией, и это очевидно уже для всех".