Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из-за окончания светового дня, поэтому команда остановилась на ночёвку в Темрюке. Полет в Крым был возобновлён в субботу.
"Полет благополучно завершился. Самолёт приземлился на аэродроме Тобаско под Евпаторией. Полет прошел в штатном режиме и завершился за два световых дня. Экипаж преодолел 1700 километров ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экипаж чувствует себя хорошо.
"Обратно самолет отправится в понедельник. Самолет полетит в Кисловодск, а затем на Москву", - сказали в штабе.
Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов. Маршрут полета включал в себя Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Темрюк, Коктебель и Евпаторию.