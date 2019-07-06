Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома "Северка" (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута - Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из-за окончания светового дня, поэтому команда остановилась на ночёвку в Темрюке. Полет в Крым был возобновлён в субботу.

"Полет благополучно завершился. Самолёт приземлился на аэродроме Тобаско под Евпаторией. Полет прошел в штатном режиме и завершился за два световых дня. Экипаж преодолел 1700 километров ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж чувствует себя хорошо.

"Обратно самолет отправится в понедельник. Самолет полетит в Кисловодск, а затем на Москву", - сказали в штабе.