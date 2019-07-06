В Госдуме прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ по Крыму

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Резолюция по осуждению "действий России в Крыму" принята комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в фарватере внешнеполитического курса США, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Кроме того, в документе осуждаются действия РФ в Керченском проливе, когда украинские моряки незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. Вместе с тем комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские формулировки. Позже комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а с учетом поправки, предложенной делегацией США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, еще и обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.

"Резолюция демонстрирует борьбу мнений с одной стороны и то, что в этой борьбе мнений в разных ситуациях побеждают разные силы. В основном это могут быть и силы как нацеленные на укрепление добрососедских связей с Россией, так и силы, идущие в фарватере внешнеполитического курса Соединенных Штатов. В данном случае мы имеем дело со вторым сценарием", - сказал РИА Новости Новиков.

Парламентарий добавил, что решение не является неожиданным, поскольку внутри ЕС "существует борьба нескольких точек зрения по российскому направлению в целом, по оценки крымской ситуации в частности".

"Например, это только что позволило ПАСЕ принять решение о восстановлении России в правах по Парламентской ассамблее, но в то же время мы не можем рассчитывать на то, что Европейский союз будет уверенно и последовательно держать курс на нормализацию отношений с Российской Федерацией", - пояснил депутат.

Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".