В Госдуме прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ по Крыму

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Резолюция по осуждению "действий России в Крыму" принята комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в фарватере внешнеполитического курса США, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Кроме того, в документе осуждаются действия РФ в Керченском проливе, когда украинские моряки незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. Вместе с тем комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские формулировки. Позже комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а с учетом поправки, предложенной делегацией США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, еще и обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.
"Резолюция демонстрирует борьбу мнений с одной стороны и то, что в этой борьбе мнений в разных ситуациях побеждают разные силы. В основном это могут быть и силы как нацеленные на укрепление добрососедских связей с Россией, так и силы, идущие в фарватере внешнеполитического курса Соединенных Штатов. В данном случае мы имеем дело со вторым сценарием", - сказал РИА Новости Новиков.
Парламентарий добавил, что решение не является неожиданным, поскольку внутри ЕС "существует борьба нескольких точек зрения по российскому направлению в целом, по оценки крымской ситуации в частности".
"Например, это только что позволило ПАСЕ принять решение о восстановлении России в правах по Парламентской ассамблее, но в то же время мы не можем рассчитывать на то, что Европейский союз будет уверенно и последовательно держать курс на нормализацию отношений с Российской Федерацией", - пояснил депутат.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.