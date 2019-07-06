Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T19:08Z
https://ria.ru/20190706/1556276911.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2684:1509_1036x0_80_0_0_cdc252df20f26a1ae4d357d1979c618f.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ по Крыму

Вчера, 19:08
4405
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Резолюция по осуждению "действий России в Крыму" принята комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в фарватере внешнеполитического курса США, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". Кроме того, в документе осуждаются действия РФ в Керченском проливе, когда украинские моряки незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. Вместе с тем комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские формулировки. Позже комитет принял еще одну резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а с учетом поправки, предложенной делегацией США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии, еще и обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Вчера, 18:31
В Совфеде прокомментировали резолюцию ОБСЕ по Крыму
"Резолюция демонстрирует борьбу мнений с одной стороны и то, что в этой борьбе мнений в разных ситуациях побеждают разные силы. В основном это могут быть и силы как нацеленные на укрепление добрососедских связей с Россией, так и силы, идущие в фарватере внешнеполитического курса Соединенных Штатов. В данном случае мы имеем дело со вторым сценарием", - сказал РИА Новости Новиков.
Парламентарий добавил, что решение не является неожиданным, поскольку внутри ЕС "существует борьба нескольких точек зрения по российскому направлению в целом, по оценки крымской ситуации в частности".
"Например, это только что позволило ПАСЕ принять решение о восстановлении России в правах по Парламентской ассамблее, но в то же время мы не можем рассчитывать на то, что Европейский союз будет уверенно и последовательно держать курс на нормализацию отношений с Российской Федерацией", - пояснил депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
3 июля, 14:38
В Крыму назвали позицию Зеленского по полуострову "желанием угодить"
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
2 июля, 16:41
В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
12924536
Обсудить 4
Дмитрий НовиковОБСЕКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ничего страшного.Утрётесь и будете дальше там сидеть в ПАСЕ-МАСЕ,ОБСЕ,ЕСПЧ......Сейчас взносы заплатите за года когда нас там не было.Наперёд заплатите и выслушивайте.А вообще противно,что народ говорит одно,а Вам плевать,Вы туда щимитесь.
6 июля, 19:15
Иван Петров
1300001
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Клинцевич прокомментировал слова Зеленского по "Северному потоку – 2"
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук согласился с папой Римским в оценке конфликта в Донбассе
Владимир Джабаров
Джабаров: делегация США не настроена общаться с российскими парламентариями
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
В ОБСЕ обвинили Россию в "злоупотреблениях" Интерполом
Лента
новостей
Акватория грузового порта в Одессе
Киев получил первую партию нефти из США
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали резолюцию ОБСЕ по Крыму
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Вид на Гурзуф
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США, касающуюся запретов рейсов в Грузию
В Италии сенатор назвал отказ в аккредитации журналисту Sputnik анекдотом
Строительство газопровода Северный поток - 2
Пушков прокомментировал "способ" Зеленского остановить "Северный поток – 2"
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
Здание Совета Европы
Постпред Украины рассказал об отказе Европы от новых санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский
Жители обстрелянного силовиками поселка в ЛНР пригласили Зеленского в гости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
09:41Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
09:38В Крыму спасли 17 туристов на каяках
09:37Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Лента новостейМолния