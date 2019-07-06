Клинцевич прокомментировал слова Зеленского по "Северному потоку – 2"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украине необходимо осознать, что Европа имеет свои экономические интересы, отличные от американских, и они все равно возьмут верх, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по "Северному потоку-2".

Ранее сообщалось, что Зеленский во время рабочей поездки во Львов не исключил, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" может решиться в пользу Украины по итогам его встречи с Трампом.

"Из текста заявления создается впечатление, что Украина находится не в центре Европы, а где-то рядом с США, и Владимир Зеленский полагает при этом, что "добрый сосед" всегда готов решать проблемы Украины. Не буду ссылаться на опыт Мексики, помогать которой у Белого дома нет никакого желания", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook

Также Клинцевич отметил, что, судя по заявлению Зеленского, Украина продолжает быть "сателлитом" США.

Кроме того, сенатор отметил необходимость осознания Украиной, что Европа имеет свои интересы, отличные от интересов США.

"Можно сколько угодно бить идеологической дубиной по голове, но экономические интересы Европы все равно возьмут верх. Есть еще время, чтобы понять это Украине, но оно на исходе", - добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить до конца года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.