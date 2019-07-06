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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал слова Зеленского по "Северному потоку – 2"

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украине необходимо осознать, что Европа имеет свои экономические интересы, отличные от американских, и они все равно возьмут верх, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по "Северному потоку-2".
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
18 июня, 16:57
Зеленский тоже испугался "Северного потока-2". Но не сразуПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил за сохранение транзита российского газа и увидел угрозу в "Северном потоке-2". Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новый украинский руководитель постепенно перенимает риторику предыдущего.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время рабочей поездки во Львов не исключил, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" может решиться в пользу Украины по итогам его встречи с Трампом.
"Из текста заявления создается впечатление, что Украина находится не в центре Европы, а где-то рядом с США, и Владимир Зеленский полагает при этом, что "добрый сосед" всегда готов решать проблемы Украины. Не буду ссылаться на опыт Мексики, помогать которой у Белого дома нет никакого желания", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Также Клинцевич отметил, что, судя по заявлению Зеленского, Украина продолжает быть "сателлитом" США.
Кроме того, сенатор отметил необходимость осознания Украиной, что Европа имеет свои интересы, отличные от интересов США.
"Можно сколько угодно бить идеологической дубиной по голове, но экономические интересы Европы все равно возьмут верх. Есть еще время, чтобы понять это Украине, но оно на исходе", - добавил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить до конца года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
28 июня, 22:47
"Северный поток — 2"
Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG - "Газпром". При этом российский газовый концерн сообщал, что по итогам первого полугодия уложил уже 1,5 тысячи километров труб "Северного потока-2", что составляет около 61,2% от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
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Северный поток-2Владимир ЗеленскийФранц КлинцевичРоссияУкраинаВ мире
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