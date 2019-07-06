Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T18:19Z
https://ria.ru/20190706/1556276020.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В МВД назвали причину аварии с автобусами в Нижнем Новгороде

Вчера, 18:19
1553
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Причиной аварии с участием двух автобусов в Нижнем Новгороде стало несоблюдение безопасной дистанции одним из водителей, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Два пассажирских автобуса столкнулись около 17.05 в субботу у дома 99 по улице Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным регионального управления МЧС, в аварии пострадали восемь человек.
Вчера, 11:01
В Приамурье внедорожник столкнулся с двумя поездами на переезде
"По свидетельствам очевидцев ДТП, на остановке один водитель маршрутного транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автобусом. На месте ДТП за медицинской помощью обратились пять человек. Все осмотрены и отпущены", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечают в ГУ МВД, сотрудники полиции работают на месте ДТП, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000743
Обсудить 0
Нижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Самолет Boeing-737 Max
Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX, сообщил источник
Лента
новостей
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В Перми впервые представили истребитель Су-34 на фестивале "Крылья Пармы"
Странное поведение Зеленского
Зеленский озадачил пользователей Сети необычным поведением на совещании
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Село Партизанское в Крыму
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Архивное фото
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния