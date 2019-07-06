В МВД назвали причину аварии с автобусами в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Причиной аварии с участием двух автобусов в Нижнем Новгороде стало несоблюдение безопасной дистанции одним из водителей, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Два пассажирских автобуса столкнулись около 17.05 в субботу у дома 99 по улице Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным регионального управления МЧС, в аварии пострадали восемь человек.

"По свидетельствам очевидцев ДТП, на остановке один водитель маршрутного транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автобусом. На месте ДТП за медицинской помощью обратились пять человек. Все осмотрены и отпущены", - говорится в сообщении ведомства.