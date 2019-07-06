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РИА Новости

В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

Вчера, 18:17
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НУР-СУЛТАН, 6 июл - РИА Новости. Травматическое оружие и дымовые шашки изъяты у участников несанкционированных митингов в Казахстане, сообщает министерство внутренних дел республики.
С призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. В Нур-Султане задержания проходили около торгового дома "Есиль", в Алма-Ате – около центрального стадиона.
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В МВД отметили, что 6 июля в городах Нур-Султан и Алма-Ата "были организованы попытки проведения несанкционированных митингов".
"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан", - говорится в сообщении МВД.
В министерстве отметили, что "в этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка". "Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - проинформировали в МВД.
В четверг заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях". Прокурор подчеркнул, что призывы к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах являются "очередной попыткой отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране".
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На нынешней неделе правоохранительные органы задержали в столице республики и Алма-Ате несколько человек, которых они назвали организаторами субботних митингов. Полиция Алма-Аты сообщала, что при обыске по месту жительства задержанных были найдены плакаты и листовки экстремистского содержания, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры и средства связи. Также изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для организации финансирования незаконных акций.
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