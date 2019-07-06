В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

НУР-СУЛТАН, 6 июл - РИА Новости. Травматическое оружие и дымовые шашки изъяты у участников несанкционированных митингов в Казахстане, сообщает министерство внутренних дел республики.

С призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. В Нур-Султане задержания проходили около торгового дома "Есиль", в Алма-Ате – около центрального стадиона.

В МВД отметили, что 6 июля в городах Нур-Султан и Алма-Ата "были организованы попытки проведения несанкционированных митингов".

"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан", - говорится в сообщении МВД.

В министерстве отметили, что "в этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка". "Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - проинформировали в МВД.

В четверг заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях". Прокурор подчеркнул, что призывы к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах являются "очередной попыткой отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране".