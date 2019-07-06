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РИА Новости

Зеленский призвал глав четырех таможен написать заявления об увольнении

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщила пресс-служба главы государства.
"Он призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления об увольнении. Если нет, то их уволят другим способом", - говорится в сообщении.
Украинский президент отметил, что в понедельник подпишет указ о борьбе с контрабандой.
Президент Украины Владимир Зеленский
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