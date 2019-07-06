Зеленский призвал глав четырех таможен написать заявления об увольнении

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщила пресс-служба главы государства.

"Он призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен за два дня самостоятельно написать заявления об увольнении. Если нет, то их уволят другим способом", - говорится в сообщении.