В Казахстане начались задержания участников несанкционированных митингов

НУР-СУЛТАН/АЛМА-АТА, 6 июл – РИА Новости. Правоохранители в субботу начали задерживать участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, передают корреспонденты РИА Новости.

С призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

В Нур-Султане задержания проходят около торгового дома "Есиль", в Алма-Ате – около центрального стадиона. Задержанных отводят в автобусы, чтобы доставить затем в отделения полиции.

В четверг заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях". Прокурор подчеркнул, что призывы к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах являются "очередной попыткой отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране".