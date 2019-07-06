В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов. Он предлагает осудить "продолжающуюся незаконную оккупацию" и "попытку аннексии" Крыма, призывает Россию отменить их, вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.

Кроме того, в проекте резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. При этом говорится о "неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы" с российской стороны.

Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.

Три корабля украинских ВМС были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, после того, как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования пограничников. На борту оказалось 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией.