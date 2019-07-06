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РИА Новости

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Гурзуф. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов. Он предлагает осудить "продолжающуюся незаконную оккупацию" и "попытку аннексии" Крыма, призывает Россию отменить их, вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.
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Кроме того, в проекте резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. При этом говорится о "неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы" с российской стороны.
Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, но ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.
Три корабля украинских ВМС были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, после того, как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования пограничников. На борту оказалось 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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ОБСЕКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И правильно сделали. Вы им ещё за пару лет вперёд взносы заплатите.
6 июля, 17:28
PWPinter Wafloo
3594800535
Ну ничего: несколько часов позора на заседаниях, а затем - Брюссель и Страсбург к услугам наших доблестных парламентариев.
6 июля, 17:51
bbotanik_su
2043004427
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