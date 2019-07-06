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РИА Новости

Пушков прокомментировал "способ" Зеленского остановить "Северный поток – 2"

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на президента США Дональда Трампа по теме строительства газопровода "Северный поток — 2", и ему следует решать вопрос газового транзита с Москвой, а не с Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время рабочей поездки во Львов не исключил, что вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" может решиться в пользу Украины по итогам его встречи с Трампом.
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"Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие "Северного потока — 2". Не существует "решения вопроса в сторону Украины". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то", - написал Пушков на своей странице в Twitter.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить до конца года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG - "Газпром". При этом российский газовый концерн сообщал, что по итогам первого полугодия уложил уже 1,5 тысячи километров труб "Северного потока — 2", что составляет около 61,2% от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Дональд ТрампНафтогаз УкраиныГазпромАлексей ПушковВладимир ЗеленскийЭкономика
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