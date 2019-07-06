Пушков прокомментировал "способ" Зеленского остановить "Северный поток – 2"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на президента США Дональда Трампа по теме строительства газопровода "Северный поток — 2", и ему следует решать вопрос газового транзита с Москвой, а не с Вашингтоном.

Ранее сообщалось , что Зеленский во время рабочей поездки во Львов не исключил, что вопрос строительства газопровода "Северный поток — 2" может решиться в пользу Украины по итогам его встречи с Трампом.

"Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие "Северного потока — 2". Не существует "решения вопроса в сторону Украины". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то", - написал Пушков на своей странице в Twitter

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить до конца года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.