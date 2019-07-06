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РИА Новости

Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал "112 Украина".
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Вчера, 04:18
Французский эксперт рассказал о важности "Северного потока — 2" для Европы
При этом украинский лидер добавил, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут активно мешать реализации проекта, поскольку в противном случае на них окажут серьезное давление местные бизнесмены.
Как отмечает телеканал, дата визита Зеленского в США еще не согласована.
В прошлом месяце Трамп предупредил европейские страны о возможных санкциях против участников "Северного потока — 2". При этом американский лидер добавил, что "у людей есть право делать то, что они хотят".
Открытие газопровода Северный поток в Германии
5 июля, 13:05
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
По словам Трампа, США в попытках помешать реализации проекта "защищают" Германию от России. Президент также подчеркнул, что у Вашингтона достаточно сжиженного природного газа, чтобы удовлетворить европейский спрос на углеводороды.

Проект газопровода

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, причем последняя еще не дала разрешения на строительство.
Помимо США и Украины, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша, которые называют проект "политически мотивированным".
Строительство газопровода поддерживают прежде всего Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках голубого топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
28 июня, 21:23
Не хотите, не надо: Копенгаген "вывалился" из "Северного потока-2""Хитрый план" не сработал. Пока Дания сознательно тянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода через свою территорию, компания Nord Stream 2 AG сама решила отказаться от услуг маленькой, но гордой страны.
Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, газопровод станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам топлива.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Эммануэль МакронДональд ТрампВладимир ЗеленскийАнгела МеркельРоссияСШАУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Вчера Коболев, выдавливая слезу, заявлял, что "украинской ГТС грозит техногенная катастрофа, если остановится транзит, а у них не будет необходимого резерва", но вместо того, чтобы попытаться договориться о продолжении контракта, они останавливают Северный поток — 2, который на 65% уже построен. Ну что ж, пусть продолжают, "Газпрому и Ко" осталось 800 км положить, а кладут они в среднем по 200 км в месяц, вот пусть и считают.
6 июля, 15:20
Себекхотеп III
27650005
Зеленский уже Меркель довёл до трясучки, теперь к Трампу поедет...
6 июля, 15:27
? !
801440100
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