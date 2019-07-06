Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".

"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал "112 Украина".

При этом украинский лидер добавил, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут активно мешать реализации проекта, поскольку в противном случае на них окажут серьезное давление местные бизнесмены.

Как отмечает телеканал, дата визита Зеленского в США еще не согласована.

В прошлом месяце Трамп предупредил европейские страны о возможных санкциях против участников "Северного потока — 2". При этом американский лидер добавил, что "у людей есть право делать то, что они хотят".

По словам Трампа, США в попытках помешать реализации проекта "защищают" Германию от России. Президент также подчеркнул, что у Вашингтона достаточно сжиженного природного газа, чтобы удовлетворить европейский спрос на углеводороды.

Проект газопровода

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Он также пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, причем последняя еще не дала разрешения на строительство.

Помимо США и Украины, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша, которые называют проект "политически мотивированным".

Строительство газопровода поддерживают прежде всего Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках голубого топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.