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РИА Новости

Топливный союз назвал меры для снижения цен на топливо на Дальнем Востоке

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкНа территории ОАО "НК "Роснефть" Комсомольский НПЗ"
На территории ОАО НК Роснефть Комсомольский НПЗ
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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На территории ОАО "НК "Роснефть" Комсомольский НПЗ". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Для снижения цен на топливо на Дальнем Востоке необходимо наполнить рынок дополнительными объемами топлива по более низкой оптовой цене, что можно сделать за счет железнодорожных тарифов или готовящихся налоговых механизмов, кроме того, для региона можно продлить соглашения властей с нефтяниками, а в случае тяжелой ситуации стоит реализовывать на Дальнем Востоке топливо, высвобождающееся в ходе обновления запасов Росрезерва, заявил РИА Новости президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.
"Основное - надо сделать так, чтобы там была конкуренция на топливо и было достаточно объемов топлива. Поэтому надо туда иметь возможность поставлять топливо с других заводов по цене ниже, чем сегодня существующие биржевые цены, чтобы иметь возможность снижения там оптовых цен. На сегодняшний день на Дальнем Востоке оптовые цены выше, чем розничные - так получилось потому, что замороженные были розничные цены на низком уровне... Если мы не можем повысить розничные цены, что в общем-то не совсем правильно, учитывая социальную роль, значит, надо опустить оптовые", - прокомментировал Аркуша.
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Он отметил, что на Дальнем Востоке работают два крупных НПЗ - Хабаровский "Нефтегазхолдинга" и Комсомольский "Роснефти", но их объемов рынку региона недостаточно. "Надо иметь возможность туда поставлять дополнительные объемы. Лучше это сделать с других заводов, но сделать так, чтобы это топливо было дешевле. Либо за счет тарифа железнодорожного, либо за счет дополнительного демпфера, что сейчас предлагают. А в тяжелые минуты, да, те запасы, которые выходят в периоды освежения Росрезерва - надо его там продавать, на Дальнем Востоке", - продолжил он.
"Смысл предложения был именно в этом, что когда освежаются запасы, те товары, которые выходят с Росрезерва, их надо оставлять на Дальнем Востоке и продавать в ходе публичных торгов. То есть, не то, что сегодня это надо делать - в принципе, когда это происходит, надо делать именно так. Никто не предлагал сегодня взять и из Росрезерва все продать", - пояснил Аркуша.
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По его словам, РТС также предлагает продлить для Дальнего Востока топливные соглашения властей РФ с нефтекомпаниями. Они действовали по всей стране с 1 ноября 2018 года и всё первое полугодие 2019 года и были направлены на сдерживание цен и поставку необходимого объема нефтепродуктов на внутренний рынок России.
Ранее в июле Аркуша пояснял, что введение дополнительного демпфирующего акциза для поставок топлива на Дальний Восток от 5 тысяч рублей на тонну позволило бы создать конкуренцию и снизить оптовые цены. Демпфирующий акциз действует в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли РФ и направлен на сдерживание цен на топливо. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в июне говорил журналистам, что ведомства готовят предложения о дополнительном демпфере для поставок топлива на Дальний Восток, который сделает их экономически целесообразными для компаний.
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