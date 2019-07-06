СПЧ попросил правительство поддержать раздельный сбор отходов в Петербурге

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует правительству РФ поддержать раздельный сбор отходов в Санкт-Петербурге, в том числе органических и опасных, сообщается на сайте Совета.
"(Рекомендуется - ред.) поддержать развитие в Санкт-Петербурге общедоступной системы раздельного сбора (накопления) отходов, в том числе сбора (накопления) органических (пищевых) отходов, а также специального сбора (накопления) опасных отходов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в рекомендациях говорится о необходимости поддержать разработку и реализацию региональной программы предотвращения и снижения ежегодного объема образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в Санкт-Петербурге, включающей поэтапное сокращение оборота не извлекаемых и трудно перерабатываемых одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки, а также стимулирование использования многоразовых (многооборотных) товаров, тары и упаковки среди населения и юридических лиц.
Помимо этого, эксперты рекомендуют рассмотреть вопрос о разработке федеральной программы утилизации ТКО, включающей в себя рекомендации по организации работ по утилизации ТКО, а также единые стандарты ТКО, в соответствии с которыми будет осуществляться их транспортировка.
10 декабря 2018, 12:54Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
Эксперты СПЧ предложили проработать предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части детализации понятия "участие органов местного самоуправления в мероприятиях по утилизации ТКО".