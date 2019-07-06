Зеленский назначил губернатором Закарпатья владельца сети кондитерских

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что Зеленский во время рабочей поездки в субботу представит губернаторов Закарпатской и Львовской области. Губернатором Львовской области стал юрист и бывший почетный консул Австрии во Львове Маркиян Мальский.