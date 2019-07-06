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РИА Новости

Зеленский назначил губернатором Закарпатья владельца сети кондитерских

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Игоря Бондаренко губернатором Закарпатской области, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - сказано в тексте указа.
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Другим своим указом президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей губернатора.
Бондаренко - предприниматель из Мукачево, основатель и владелец сети кондитерских.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что Зеленский во время рабочей поездки в субботу представит губернаторов Закарпатской и Львовской области. Губернатором Львовской области стал юрист и бывший почетный консул Австрии во Львове Маркиян Мальский.
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