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РИА Новости

Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах в Раду

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в субботу отказал в удовлетворении иска "Партии пенсионеров" Украины к Центральной избирательной комиссии, которая требовала отмены регистрации экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом в депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.
"Партия пенсионеров" через суд хотела отменить постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля. Члены партии считают, что Саакашвили непрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является обязательным требованием к кандидату в депутаты.
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"В удовлетворении административного иска "Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил") о признании противоправным и отмене постановления 1382 (о регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты - Прим. ред.) … отказать полностью", - зачитал решение председательствующий судья, трансляция велась на странице партии "Движение новых сил" в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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