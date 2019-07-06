Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах в Раду

КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в субботу отказал в удовлетворении иска "Партии пенсионеров" Украины к Центральной избирательной комиссии, которая требовала отмены регистрации экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом в депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Партия пенсионеров" через суд хотела отменить постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля. Члены партии считают, что Саакашвили непрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является обязательным требованием к кандидату в депутаты.

"В удовлетворении административного иска "Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Движение новых сил") о признании противоправным и отмене постановления 1382 (о регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты - Прим. ред.) … отказать полностью", - зачитал решение председательствующий судья, трансляция велась на странице партии "Движение новых сил" в Facebook.