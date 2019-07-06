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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Высшие государственные награды переданы семьям погибших подводников

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где прошли похороны подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Семьям погибших в Баренцевом море подводников в соответствии с указом президента РФ были переданы высшие государственные награды, сообщает пресс-служба Минобороны.
Ранее сообщалось, что погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище под тройной залп почетного караула.
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Прощание с экипажем научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России состоялось на Серафимовском кладбище. В церемонии отдания последних воинских почестей приняли участие представители руководства Минобороны, главного командования ВМФ, Командования войсками ЗВО, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также ветераны, сослуживцы и родственники погибших, сообщили в Минобороны.
"В ходе траурной церемонии семьям погибших моряков-подводников в соответствии с указом президента РФ были переданы высшие государственные награды - Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества", - говорится в сообщении.
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По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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