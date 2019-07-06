Избитая в Ингушетии девочка проведет в больнице один - два месяца

НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Избитая в Ингушетии девочка, скорее всего, проведет в больнице в Москве один - два месяца, сейчас она чувствует себя хорошо, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения со множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в преступлении задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

"Я только что из реанимации, где сейчас находится девочка. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя очень хорошо. Она очень веселая, разговаривает, общается со всеми. Месяц, может быть два, она будет находиться на лечении", - приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы Ингушетии.