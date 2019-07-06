Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T15:12Z
https://ria.ru/20190706/1556272862.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Избитая в Ингушетии девочка проведет в больнице один - два месяца

Вчера, 15:12
2467
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Избитая в Ингушетии девочка, скорее всего, проведет в больнице в Москве один - два месяца, сейчас она чувствует себя хорошо, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения со множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. По подозрению в преступлении задержана тетя ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
Вчера, 08:00
Ингушетию потрясла история о диких издевательствах над ребенком
"Я только что из реанимации, где сейчас находится девочка. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя очень хорошо. Она очень веселая, разговаривает, общается со всеми. Месяц, может быть два, она будет находиться на лечении", - приводит слова Чахкиевой пресс-служба главы Ингушетии.
Девочку доставили в пятницу вечером в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена республики и госпитализировали для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сам Рошаль сказал, что у девочки серьезное повреждение правой руки, и нет гарантий, что обойдется без ампутаций. В то же время он заверил, что у них есть все необходимое для лечения.
Вчера, 09:27
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
2001500
Обсудить 0
Детские вопросыЛеонид РошальИнгушетияМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
Ингушетию потрясла история о диких издевательствах над ребенком
РИА
Новости
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова: руку избитой в Ингушетии девочки, вероятно, удастся сохранить
Лента
новостей
В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Странное поведение Зеленского
Зеленский озадачил пользователей Сети необычным поведением на совещании
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В Перми впервые представили истребитель Су-34 на фестивале "Крылья Пармы"
Самолет Boeing-737 Max
Европейский регулятор обнаружил проблему в Boeing 737 MAX, сообщил источник
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в Москве
Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
09:41Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
09:38В Крыму спасли 17 туристов на каяках
09:37Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Лента новостейМолния