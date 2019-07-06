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РИА Новости

Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу.
"Мы должны строить Европу у нас – с их правом защиты интересов людей, достаточными зарплатами, с новыми рабочими местами, достойной социальной защитой через пособия и пенсии. Это все – наша главная задача", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в субботу.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
5 июня, 14:04
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Он отметил, что жители Украины хотят жить в успешной стране.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукЕвросоюзЕвропаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
После распада СССР в 1992 Украина вышла с самым успешным уровнем экономики,а после 2014 года провозгласив курс в Европу она стала самым отсталым государством Европы.Господин Медведчук,вам не грустно?
6 июля, 15:09
ddokshin
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