МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине необходимо строить Европу.
"Мы должны строить Европу у нас – с их правом защиты интересов людей, достаточными зарплатами, с новыми рабочими местами, достойной социальной защитой через пособия и пенсии. Это все – наша главная задача", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в субботу.
Он отметил, что жители Украины хотят жить в успешной стране.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.