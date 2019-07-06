Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после выступления перед участниками форума "Территория смыслов" в Московской области. 6 июня 2019

СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 июл — РИА Новости. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" запустит конкурс для молодых педагогов, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

АНО "Россия — страна возможностей" учреждена в 2018 году указом президента России. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие проекты.

"Прямо сейчас в АНО "Россия — страна возможностей" идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов", — сказал Кириенко, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что конкурс должен стартовать уже осенью.