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РИА Новости

"Россия — страна возможностей" запустит конкурс для молодых педагогов

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после выступления перед участниками форума "Территория смыслов" в Московской области. 6 июня 2019
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после выступления перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 6 июл — РИА Новости. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" запустит конкурс для молодых педагогов, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
АНО "Россия — страна возможностей" учреждена в 2018 году указом президента России. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие проекты.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
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"Прямо сейчас в АНО "Россия — страна возможностей" идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов", — сказал Кириенко, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что конкурс должен стартовать уже осенью.
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу. В этом году он проходит на новой площадке АНО "Россия — страна возможностей" — Мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорске Московской области. До этого четыре года местом проведения была Владимирская область. Первая смена форума "Россия — страна возможностей" продлится до 11 июля.
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