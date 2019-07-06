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РИА Новости

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Вчера, 14:10
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
По словам сотрудника пресс-службы, инцидент произошел в доме 49 по Ленинскому проспекту. Неизвестный вор проник в НИИ, взломав входную дверь, вскрыл сейф и похитил оттуда деньги.
Денежные купюры. Архивное фото
30 января 2018, 11:40
Пациента НИИ имени Склифосовского обокрали в палате на 389 тысяч рублей
Полиция возбудила уголовное дело о краже.
Согласно открытым данным, на Ленинском проспекте, 49, находится Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН.
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РАНРоссийская академия наукМоскваПроисшествия
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