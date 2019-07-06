В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

По словам сотрудника пресс-службы, инцидент произошел в доме 49 по Ленинскому проспекту. Неизвестный вор проник в НИИ, взломав входную дверь, вскрыл сейф и похитил оттуда деньги.

Полиция возбудила уголовное дело о краже.