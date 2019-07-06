Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко

"Я абсолютно убежден: то, что называется культурным кодом, это не только язык, это культура, понимание людей. Это не пустой звук. Поэтому я абсолютно убежден, что человек, который говорит на русском языке, который вырос на постсоветском пространстве, <...> ни в одной стране мира никогда не будет иметь сопоставимых условий для развития и роста, как в России", — заключил Кириенко.