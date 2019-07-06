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РИА Новости

Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума "Территория смыслов" в Московской области. 6 июля 2019
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 6 июл — РИА Новости. Представление о том, что для самореализации молодым людям необходимо эмигрировать из России, ошибочно в корне, считает первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Идея, что для того, чтобы самореализоваться, надо куда-то уехать, — она ошибочна в корне", — сказал Кириенко, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

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Он добавил, что среди его личных знакомых, эмигрировавших из России, "реализовались единицы".

"Я абсолютно убежден: то, что называется культурным кодом, это не только язык, это культура, понимание людей. Это не пустой звук. Поэтому я абсолютно убежден, что человек, который говорит на русском языке, который вырос на постсоветском пространстве, <...> ни в одной стране мира никогда не будет иметь сопоставимых условий для развития и роста, как в России", — заключил Кириенко.

Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу. В этом году он проходит на новой площадке АНО "Россия — страна возможностей" — Мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорске Московской области. До этого четыре года местом проведения форума была Владимирская область.
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Форум "Территория смыслов"Сергей КириенкоВладимирская областьОбщество
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