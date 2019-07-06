Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайипом Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Турецкий лидер выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.