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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПутин и Эрдоган
Путин и Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайипом Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Турецкий лидер выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
5 июля, 12:15
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныБаренцево мореВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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