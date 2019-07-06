Около 200 тысяч жителей Калифорнии остались без света из-за землетрясения

Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест

Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В результате землетрясения на юге штата Калифорния около 200 тысяч жителей остались без электричества, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

"Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе городе Риджкрест на юге штата Калифорния. Несколько человек получили ранения, около 200 тысяч жителей остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

#США - землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе г.Риджкрест на юге штата #Калифорния. Несколько человек получили ранения, повреждены здания, около 200 тысяч жителей остались без электроснабжения pic.twitter.com/6wUZeOIKtq — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) July 6, 2019

Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на компанию Edison на юге Калифорнии сообщила, что без света остались около 2 тысяч человек.