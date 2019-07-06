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РИА Новости

Звезду команды КВН "Сборная РУДН" выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Вчера, 12:18
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© РИА Новости . Сергей ЧерныхСангаджи Тарбаев
Сангаджи Тарбаев
© РИА Новости . Сергей Черных
Сангаджи Тарбаев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев рассказал РИА Новости, что временно исполняющий обязанности главы Калмыкии включил его в список кандидатов в члены Совета Федерации от республики.
По словам Тарбаева, он ответил на предложение Бату Хасикова согласием.

"Согласился, потому что Бату Сергеевич — это мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много-много лет. У меня большой круг связей в Москве, у меня есть большое желание помогать своей республике", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Калмыкии идет кадровое реформирование, многие выходцы из республики, которые добились успеха в других регионах, возвращаются на родину, чтобы вместе с новым руководством развивать территорию.
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Тарбаев добавил, что вопрос о том, кто станет сенатором от Калмыкии, будет решаться в сентябре, а пока он готовит документы для выдвижения.
"Есть еще ограничения по занятию бизнесом и предпринимательством. У меня есть ряд бизнесов, которыми я занимаюсь в Москве, сейчас буду заниматься приведением документов в соответствие", — сказал он.
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Сангаджи Тарбаев окончил Российский университет дружбы народов, был капитаном команды КВН "Сборная РУДН", телеведущим. Сейчас он входит в состав Общественной палаты Москвы, занимает должность генерального директора компании My Way Productions и продюсера промоутерской компании Fight Nights.
В конце марта президент Владимир Путин принял отставку Алексея Орлова, руководившего Калмыкией с 2010 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 марта 2019
20 марта, 13:18
Биография Бату Хасикова
6228836106
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Бату ХасиковСовет Федерации РФКалмыкияПолитика
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