Звезду команды КВН "Сборная РУДН" выдвинут в сенаторы от Калмыкии

ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев рассказал РИА Новости, что временно исполняющий обязанности главы Калмыкии включил его в список кандидатов в члены Совета Федерации от республики.

По словам Тарбаева, он ответил на предложение Бату Хасикова согласием.

"Согласился, потому что Бату Сергеевич — это мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много-много лет. У меня большой круг связей в Москве, у меня есть большое желание помогать своей республике", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Калмыкии идет кадровое реформирование, многие выходцы из республики, которые добились успеха в других регионах, возвращаются на родину, чтобы вместе с новым руководством развивать территорию.

Тарбаев добавил, что вопрос о том, кто станет сенатором от Калмыкии, будет решаться в сентябре, а пока он готовит документы для выдвижения.

"Есть еще ограничения по занятию бизнесом и предпринимательством. У меня есть ряд бизнесов, которыми я занимаюсь в Москве, сейчас буду заниматься приведением документов в соответствие", — сказал он.

Сангаджи Тарбаев окончил Российский университет дружбы народов, был капитаном команды КВН "Сборная РУДН", телеведущим. Сейчас он входит в состав Общественной палаты Москвы, занимает должность генерального директора компании My Way Productions и продюсера промоутерской компании Fight Nights.