В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников

Военнослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. 6 июля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Церемония похорон погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников началась на Серафимовском кладбище в Петербурге, она проходит в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.

К месту похорон пришли члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках, родственники погибших с траурными венками. Несмотря на выставленную охрану у главного входа, кладбище не закрывалось на время похорон подводников.

Траурная церемония началась с гражданской панихиды.

Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.

Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.