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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

В Петербурге началась закрытая церемония похорон погибших подводников

Вчера, 11:24
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. 6 июля 2019
Военнослужащие почетного караула на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море. 6 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Церемония похорон погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников началась на Серафимовском кладбище в Петербурге, она проходит в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
К месту похорон пришли члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках, родственники погибших с траурными венками. Несмотря на выставленную охрану у главного входа, кладбище не закрывалось на время похорон подводников.
Президент РФ Владимир Путин
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Траурная церемония началась с гражданской панихиды.
Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
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Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
На военно-мемориальном Серафимовском кладбище в братских могилах покоятся более 100 тысяч человек, погибших и умерших в 1941-1944 годах во время блокады Ленинграда. 27 января 1965 года на месте 16 братских могил был открыт мемориал жертвам блокадного Ленинграда. Рядом горит Вечный огонь, принесённый с Пискарёвского мемориального кладбища.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
3 июля, 20:07
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
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