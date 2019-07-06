Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе полета.
Конюхов и глава Федерации планерного спорта Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома Северка (Московская область) утром 5 июля. Конечная точка маршрута — Евпатория. При этом с окончанием светового дня полет пришлось временно прервать, поэтому команда остановилась на ночевку в Темрюке. Наутро полет возобновился.
"Самолет находится в воздушном пространстве Крыма. Они пересекли Керченский пролив и находятся в Крыму. По маршруту следования будет совершенна посадка рядом с поселком Коктебель на горе Клементьева. Полет проходит в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.
Самолет "Летающая лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета — провести испытания солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов. Маршрут полета: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Евпатория.
Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма, на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. Входит в городской округ Феодосия.