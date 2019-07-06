Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T11:21Z
https://ria.ru/20190706/1556269536.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155624/31/1556243197_0:262:2730:1798_1036x0_80_0_0_9a7170159a1676b646d943d5ef1978b6.jpg
РИА Новости

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Вчера, 11:21
9961
© Фото : Официальный сайт Федора КонюховаФедор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете Летающая Лаборатория
© Фото : Официальный сайт Федора Конюхова
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете "Летающая Лаборатория"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе полета.
Конюхов и глава Федерации планерного спорта Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома Северка (Московская область) утром 5 июля. Конечная точка маршрута — Евпатория. При этом с окончанием светового дня полет пришлось временно прервать, поэтому команда остановилась на ночевку в Темрюке. Наутро полет возобновился.
Приземление воздушного шара путешественника Федор Конюхов в Австралии после кругосветного путешествия
26 июня, 03:00
Солнце, воздух и вода покоряются Федору КонюховуПодняться в стратосферу на высоту 25 километров, провести второй этап одиночной кругосветки на весельной лодке и облететь Землю на солнечной энергии. Таковы ближайшие планы знаменитого путешественника Федора Конюхова.

"Самолет находится в воздушном пространстве Крыма. Они пересекли Керченский пролив и находятся в Крыму. По маршруту следования будет совершенна посадка рядом с поселком Коктебель на горе Клементьева. Полет проходит в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Самолет "Летающая лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета — провести испытания солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов. Маршрут полета: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Евпатория.
Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма, на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. Входит в городской округ Феодосия.
152332315
Обсудить 3
ТуризмНовости - ТуризмФедор КонюховОбщество
Рекомендуем
Американский журналист Джефф Опдайк
Американский журналист восхитился Крымом
РИА
Новости
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Вид на Гурзуф
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Лента
новостей
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Военнослужащий армии Азербайджана
В воинской части в Азербайджане прогремел взрыв
Сангаджи Тарбаев
Звезду команды КВН "Сборная РУДН" выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Сотрудник военной полиции у входа на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронят подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Дворец бракосочетания № 1
Названы регионы — лидеры по числу разводов
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Акватория грузового порта в Одессе
Киев получил первую партию нефти из США
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Утечка нефти в Калифорнии, США
"Это катастрофа": сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Медведев отметил важность судоходства в укреплении межрегиональных связей
11:00В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
Лента новостейМолния