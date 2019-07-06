Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

"Самолет находится в воздушном пространстве Крыма. Они пересекли Керченский пролив и находятся в Крыму. По маршруту следования будет совершенна посадка рядом с поселком Коктебель на горе Клементьева. Полет проходит в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.