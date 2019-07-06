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РИА Новости

Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения

10:19
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о готовности украинских властей придерживаться Минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

"Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил – не то, что пункты соглашений начал выполнять. Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает", — написал сенатор в Twitter.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Алексей Пушков
член Совета Федерации
По его словам, поведение Киева "опять сведется к пустой болтовне".
Ранее Зеленский заявил о готовности его команды "делать все, что написано в Минских соглашениях", несмотря на то, что подписаны они были предыдущими властями.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеДонбассАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВ мире
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