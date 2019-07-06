Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о готовности украинских властей придерживаться Минских соглашений по урегулированию на Донбассе.
"Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил – не то, что пункты соглашений начал выполнять. Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает", — написал сенатор в Twitter.
По его словам, поведение Киева "опять сведется к пустой болтовне".
Ранее Зеленский заявил о готовности его команды "делать все, что написано в Минских соглашениях", несмотря на то, что подписаны они были предыдущими властями.