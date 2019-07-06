Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T09:55Z
https://ria.ru/20190706/1556268523.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155619/77/1556197785_0:98:3111:1848_1036x0_80_0_0_74c3d76cc454c33bc9feb0127d81fb88.jpg
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге

09:55
474
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПанихида в Николаевском морском соборе Кронштадта по морякам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате
Панихида в Николаевском морском соборе Кронштадта по морякам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Панихида в Николаевском морском соборе Кронштадта по морякам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Автомобили с телами подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, прибыли на Серафимовское кладбище в Петербурге на церемонию гражданской панихиды и похорон, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили проследовали на территорию кладбища в сопровождении машин ГИБДД.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:15
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
На похороны прибывают члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках.
Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
111700
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Дворец бракосочетания № 1
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
РИА
Новости
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
Лента
новостей
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Косатка из китовой тюрьмы
Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
Американский журналист Джефф Опдайк
"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
Водолаз во время работы
В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Федор Конюхов на самолете Летающая Лаборатория
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду. Архивное фото
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Работники больницы устанавливают оборудование после сильного землетрясения в Южной Калифорнии в городе Риджкрест, 4 июля 2019
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Устранение последствий подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области около тысячи человек остаются без света из-за паводка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
09:25В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Лента новостейМолния