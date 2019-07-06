Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге

Панихида в Николаевском морском соборе Кронштадта по морякам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате

Панихида в Николаевском морском соборе Кронштадта по морякам, погибшим 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Автомобили с телами подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, прибыли на Серафимовское кладбище в Петербурге на церемонию гражданской панихиды и похорон, передает корреспондент РИА Новости.

Автомобили проследовали на территорию кладбища в сопровождении машин ГИБДД.

На похороны прибывают члены командования ВМФ с красными гвоздиками в руках.

Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.