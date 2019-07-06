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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Во Владивостоке почтили память погибших в Баренцевом море подводников

07:06
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Память моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, почтили во Владивостоке, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Инцидент с глубоководным аппаратом произошел 1 июля в российских территориальных водах, при этом точное место ЧП официально не уточняется. По данным Минобороны, в аккумуляторном отсеке научно-исследовательского аппарата случился пожар, унесший жизни 14 моряков.
"Утром во Владивостоке прошла траурная церемония в память о погибших героях. На корабельной набережной столицы Приморского края, у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота", состоялся митинг, в котором приняли участие начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш, начальник ТОВВМУ им. С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев, ветераны-подводники ТОФ, военнослужащие бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое погибших моряков – Герой России капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев и капитан 2-го ранга Сергей Данильченко - в прошлом служили на одной из дизельных подводных лодок, которая приписана к этому соединению.
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В субботу на всех кораблях и воинских частях ТОФ в знак скорби в 18.00 (11.00 мск) будут приспущены Андреевские военно-морские флаги и даны звуковые сигналы корабельными тифонами.
Ранее память моряков почтили на Камчатке. Там военные Подводных сил ТОФ в бухте Крашенинникова опустили на воду венок и цветы.
Судно оборудовано ядерной энергетической установкой, но по итогам пожара оно сохранило работоспособность. Сам аппарат в скором времени будет отремонтирован и снова вступит в строй, а весь экипаж будет удостоен государственных наград.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныТихоокеанский флот ВМФ РоссииПриморский край
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