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РИА Новости

В США представили концепцию противодействия "злонамеренному влиянию Кремля"

04:25
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало "Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (CMKI), обозначив четыре приоритета.
"CMKI - продолжение формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости целевых стран и через работу, которая будет направлена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов", - сообщили в связи с публикацией документа в агентстве.
Сам документ также опубликован на сайте агентства.
Первой целью авторы указали "противостояние попыткам подорвать демократические институты и верховенство права".
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Достичь этого они планируют за счет "укрепления системы сдержек и противовесов и верховенства закона", "укрепления устойчивости гражданского общества перед попытками ограничивать, изматывать или дискредитировать независимую неправительственную деятельность" и за счет "снижения уязвимости избирательного и политического процесса перед внешним влиянием и поляризацией".
"Эти усилия включают создание инструментов для ориентированных на реформы лидеров и представителей гражданского сообщества, которые позволят им энергично выявлять коррупционные действия правительства, которое Кремль часто использует в стратегических интересах Москвы", - говорится в документе.
В качестве примера авторы инициативы приводят тот факт, что USAID "предоставило центральному избиркому Украины оборудование для обеспечения кибербезопасности и помогло подготовить профильных специалистов на сумму около 2,7 миллионов долларов". "Финансируя местные, региональные гражданские сообщества и общественные организации, USAID помогает обеспечивать гражданам возможность привлекать свои правительства к ответственности", - говорится в документе.
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Второй целью авторы концепции назвали "противостояние манипуляции информацией". Для этого они намерены "интенсифицировать мощности местных СМИ, которые будут предоставлять профессиональные, заслуживающие доверия новости и информацию", "повышать грамотность СМИ и потребность общественности в высококачественной, независимой информации", а также "укреплять законы и нормативные акты для обеспечения свободы прессы".
В качестве примера авторы концепции сообщают, что агентству удалось профинансировать подготовку примерно 2,7 миллиона человек, занимающихся независимой журналистикой в европейских и евразийских странах.
"С помощью USAID, одиннадцать стратегических медиапартнеров в Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии увеличивают свою аудиторию, их доход становится более разнообразным и повышается их значимость в медийном пространстве", - сообщают авторы документа.
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Третьей целью заявлено "снижение энергетической уязвимости". Для этого, считают в USAID, необходимо "укреплять энергетическую безопасность стран-партнеров", "снижать зависимость от контролируемых Кремлем источников энергии" и "улучшать как внутренний, так и внешний контроль и управление энергосектора".
Для достижения этой цели авторы документа предлагают работать с отдельными государствами для "оказания им помощи в интеграции в действующие и региональные энергетические рынки", USAID также заявляет о готовности "поддерживать укрепление кибербезопасности региональных энергетических предприятий". Так, сообщают авторы концепции, агентство финансирует усилия по синхронизации электросети Украины с центральной Европой - взамен синхронизации с Россией.
Четвертая задача - "снижение уязвимости в экономической сфере", для ее решения авторы инициативы предлагают два пути: "продвижение диверсификации экспорта и допуск фирм к конкуренции на западных рынках" и "укрепление способности финансового рынка соответствовать и взаимодействовать с международными стандартами и практикой". В частности, пишут авторы концепции, с помощью USAID "Молдавия и Украина существенно сместили торговые приоритеты с России на ЕС, что сделало их менее уязвимыми перед давлением России и экономическим шантажом".
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В марте глава USAID Марк Грин сообщал, что США предложат механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии. Грин также призывал страны-партнеры задуматься о том, стоит ли принимать помощь России и Китая, и заявил, что они стремятся подорвать уверенность в демократии и свободной рыночной экономике. Чуть ранее госдепартамент распространил сообщение, что на противодействие России в 2020 году предлагается выделить 661 миллион долларов.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что нет никаких фактов, подтверждающих такие действия.
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Популярные комментарии
Да здравствует СССР и социализм! Это бесплатное жильё, отсутствие платной (некомпетентной) медицины, бесплатное образование, гарантия найти рабочее место после окончания ВУЗа. То есть это ХОРОШО, а не то что в США.
6 июля, 06:40
super.ket007a
2200102
Раньше в СССР говорили о тлетворном влиянии Запада. А теперь что? Всё повернулось на 180 градусов? )))
6 июля, 04:53
Евгений Гужов
1800000
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