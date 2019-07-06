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РИА Новости

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

03:16
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодача документов в приемной комиссии университета. Архивное фото
Подача документов в приемной комиссии университета. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Подача документов в приемной комиссии университета. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество бюджетных мест в российских вузах необходимо увеличить на 25%, с таким предложением к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову обратился член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
"В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения КЦП (контрольных цифрх приема – ред.), но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек. К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.
"Сокращение бюджетных мест происходит во всех вузах, и уже мы видим, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается, поскольку молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше. Но этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье. О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить? Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями", - говорится в письме.
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Чернышов пояснил, что увеличение бюджетной квоты в вузы даст шанс многим талантливым молодым людям самореализоваться. Он отметил, что с каждым годом платное высшее образование становится все дороже, а шансы получить его, особенно у молодежи из глубинки — все меньше.
"Еще требует внимания сама процедура так называемого открытого публичного конкурса распределения КЦП. Степень "открытости" вызывает сомнения уже у всех субъектов образовательного процесса, здесь по-прежнему нет представителей профессиональных и экспертных сообществ. По моему мнению, в этом списке должны быть представители: Российского союза ректоров, РСПП, Деловой России и, конечно, депутаты, члены Комитета Государственной Думы по образованию и науке", - добавил парламентарий.
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Борис Чернышов (депутат)Михаил КотюковМинистерство образования и науки РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Здравствуйте-проснулись. Так уже скатились, превратили образование в привилегию для миллионеров, а остальных - в обслугу...
6 июля, 07:41
Адам Ваксель
1900202
Прослойка "элиты" составляет у нас 5% от всего населения. Поэтому 95% мест в вузах должны быть бесплатными, 5% "богатеньких" должны платить за всех! Не нравится - пусть едут в Америку и Англию, но родители их не должны состоять на Государственной Службе и работать в СМИ России!!!
6 июля, 08:27
gxkan
2100000
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