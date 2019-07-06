В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество бюджетных мест в российских вузах необходимо увеличить на 25%, с таким предложением к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову обратился член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения КЦП (контрольных цифрх приема – ред.), но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек. К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.

"Сокращение бюджетных мест происходит во всех вузах, и уже мы видим, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается, поскольку молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше. Но этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье. О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить? Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями", - говорится в письме.

Чернышов пояснил, что увеличение бюджетной квоты в вузы даст шанс многим талантливым молодым людям самореализоваться. Он отметил, что с каждым годом платное высшее образование становится все дороже, а шансы получить его, особенно у молодежи из глубинки — все меньше.