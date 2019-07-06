Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М" для изучения Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах волн (проект "Миллиметрон") составит около 20 миллиардов рублей, не считая услуг по его запуску на орбиту и последующему приему научной информации, сообщил РИА Новости в субботу заместитель председателя совета РАН по космосу академик Лев Зеленый.

Ранее замдиректора Физического института РАН Лариса Лихачева сообщила РИА Новости, что финансирование создания "Спектра-М" в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 миллиардами рублей. Она сказала, что запуск "Миллиметрона" состоится не ранее 2027 года.

До этого Россия отправит в космос еще две космические обсерватории - "Спектр-РГ" 12 июля и "Спектр-УФ" в 2025 году. Последний аппарат, по словам Зеленого, готов на 70%. Стоимость создания "Спектр-РГ" по состоянию на 2013 год оценивалась в 5 миллиардов рублей, "Спектра-УФ" на 2006 год – в 100 миллионов евро (7,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу).

"Повышенное внимание к проекту ("Миллиметрон") вызвано и высокой научной значимостью, и его амбициозностью и сложностью. Проект выделяется и по стоимости. Минимальная стоимость его реализации оценивалась группой проекта примерно в 20 миллиардов рублей без учета запуска и последующего обслуживания. Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и/или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", - говорится в письме Зеленого, поступившем в РИА Новости.

По словам ученого, аналогичные зарубежные проекты стоят еще дороже. Так цена шестиметрового космического инфракрасного телескопа имени Джеймса Вебба, создающегося в США, уже превысила 13 миллиардов долларов.

Комментируя перенос сроков запуска "Спектра-М" за 2025 год, Зеленый сказал, что совет РАН по космосу и мировое научное сообщество следят за судьбой проекта "Миллиметрон". "Проект неоднократно обсуждался российским и международным научным сообществом, он был и остается предметом постоянного внимания со стороны экспертов в области уникального физического приборостроения и космической техники", - заявил он.

Ученый напомнил, что изначально проект был включен в Федеральную космическую программу с датой запуска до 2025 года. Но в связи с серьезным сокращением финансирования фундаментальных космических исследований сроки запуска ушли за пределы программы. "Поэтому советом РАН по космосу и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" был в конечном итоге согласован реалистичный план запусков. Главным фактором была степень готовности и возможности финансирования", - объяснил перенос сроков запуска телескопа Зеленый.

"Завершение и запуск проекта "Миллиметрон" по степени готовности и по условиям финансирования отнесен на период после 2025 года. Отметим, что работы по проекту продолжаются. Идут работы по созданию опытных образцов штатных приборов, создан полномасштабный макет основного зеркала и экранов и так далее, хотя остается нерешенным ряд сложных технологических проблем. Необходимость огромных затрат также никуда не исчезла", - рассказал ученый.

По его словам, проект поддерживается, насколько это возможно в сложившихся реалиях. "Научная общественность надеется на завершение работ в конце следующего десятилетия", - сказал Зеленый.

Обсерватория "Спектр-М" с десятиметровым космическим телескопом предназначена для исследования объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.