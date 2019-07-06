Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T02:15Z
https://ria.ru/20190706/1556266195.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152483/71/1524837139_0:165:3076:1895_1036x0_80_0_0_283e73e3258ba87bfe85cdefc95b45d3.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности

02:15
242
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Прошедшая на полях "Большой двадцатки" встреча президентов России и США дала импульс для активизации диалога двух стран по стратегической безопасности, который востребован и необходим не только для двусторонних отношений, но и для всего мирового сообщества, заявил РИА новости посол России в США Анатолий Антонов.
"Исходим из того, что по итогам встречи президентов России и США в Осаке американские чиновники получили необходимые указания от своего президента по активизации разговора по стратегической стабильности", - сказал дипломат.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 11:11
Встреча в Осаке. Кто мешал говорить Путину и ТрампуЛидеры России и США встретились на саммите G20 в Японии. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений двух стран. Из Осаки передает обозреватель радио Sputnik Мария Балябина.
Он ждет, что на встрече в Женеве 17-18 июля замглавы МИД России Сергей Рябков и старший замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон "проведут обстоятельные дискуссии и наметят конкретные шаги по полноценному восстановлению диалога, который важен не только в интересах наших стран, но и всего международного сообщества".
По словам российского дипломата, диалог между Вашингтоном и Москвой на эту тему "востребован, необходим и актуален".
Он напомнил, что предыдущий раунд консультаций, прошедший в Праге 12 июня, стал "прологом к возобновлению контактов по тематике стратегической стабильности".
Встреча Путина и Трампа в Осаке
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изначально на встречу отводился примерно час.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (четвертый справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день G20, сразу после первого рабочего заседания саммита.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 8

До этого лидеры России и США успели обменяться парой фраз "на ногах".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Изначально на встречу отводился примерно час.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Однако переговоры продолжались почти полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу, Украину и договорились продолжить переговоры по контролю над вооружениями.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Владимир Путин во время беседы с Дональдом Трампом в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
020000
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаАнатолий АнтоновВладимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
РИА
Новости
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
Лента
новостей
Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра. Архивное фото
Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
Экс-президент Сальвадора Франсиско Флорес. Архивное фото
Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Исследование: средний лимит по кредитным картам в России вырос на 10,4%
Ренат Кузьмин. Архивное фото
ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
Далай-лама проведет день своего 84-летия "как обычно"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Венесуэлу с днем независимости
Антикоррупционный суд Украины получил помещение
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В Иркутской области более 27 тысяч человек привили от гепатита А
10:42Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтерства
10:34"Плод любви Калифорнии и Ирландии". Журналист из США восхитился Крымом
10:30Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
10:30Бывший директор Музея Москвы Алина Сапрыкина рассказала о его будущем
10:19Пушков оценил слова Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения
10:17На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
10:15Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
10:14Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов
10:08В Москве в субботу выпадет до 10 миллиметров осадков
10:07В Москве спасли двух человек после падения машины в Яузу
10:04Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:59Массовое падение велосипедистов на спуске с горы в Альпах попало на видео
09:57Мутко призвал запретить строительство в зонах подтопления в Приангарье
09:55Тела подводников доставили на Серафимовское кладбище в Петербурге
09:48Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
09:39Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:34Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
09:27Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на употребление наркотиков
09:25В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Лента новостейМолния