Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности

ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Прошедшая на полях "Большой двадцатки" встреча президентов России и США дала импульс для активизации диалога двух стран по стратегической безопасности, который востребован и необходим не только для двусторонних отношений, но и для всего мирового сообщества, заявил РИА новости посол России в США Анатолий Антонов.

"Исходим из того, что по итогам встречи президентов России и США в Осаке американские чиновники получили необходимые указания от своего президента по активизации разговора по стратегической стабильности", - сказал дипломат.

Он ждет, что на встрече в Женеве 17-18 июля замглавы МИД России Сергей Рябков и старший замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон "проведут обстоятельные дискуссии и наметят конкретные шаги по полноценному восстановлению диалога, который важен не только в интересах наших стран, но и всего международного сообщества".

По словам российского дипломата, диалог между Вашингтоном и Москвой на эту тему "востребован, необходим и актуален".