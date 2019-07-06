Порошенко уличили в снятии 34 миллионов долларов наличными

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со счета в банке 34 миллиона долларов наличными. Об этом заявил в Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со счета в банке 34 миллиона долларов наличными. Об этом заявил в фейсбуке бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Он рассказал, что Порошенко с 17 мая по 18 июня снимал деньги в Международном инвестиционном банке, принадлежащем лично ему. По словам Портнова, вес денег составил около 340 килограммов стодолларовых купюр.

Снятые деньги Порошенко мог перепрятать или направить на подкуп избирателей, считает юрист. По его словам, сейчас ведется расследование по этому поводу.

Ранее Портнов подал в Государственное бюро расследований несколько заявлений на Порошенко, по которым против бывшего президента возбудили уголовные дела. В частности, Портнов утверждает, что Порошенко совершил государственную измену, послав моряков в Керченский пролив, что он незаконно завладел телеканалом "Прямой", а при продаже завода "Кузня на Рыбальском" легализовал 300 миллионов долларов преступных доходов.