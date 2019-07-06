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РИА Новости
Туризм

Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов

10:14
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти провинции Анталья высказались против предложения мэра одноименного города ввести туристический налог, сообщает АТОР.
В начале июля мэр Антальи Мухиттин Бечек заявил, что турецкому курорту "не хватает муниципальных доходов на поддержание городской инфраструктуры". Он предложил ввести туристический налог в размере 1,5 евро за ночь, ссылаясь на аналогичную практику в других странах.
Выяснилось, что идею туристического налога не поддержали власти провинции Анталья. Помимо одноименной столицы региона в нее входят такие прибрежные города и курортные районы, как Аланья, Газипаша, Демре, Белек, Кемер, Серик, Сиде, Кумлуджа, Манавгат.
Директор по культуре и туризму провинции Анталья Ибрагим Акар заявил, что планов по внедрению туристического сбора нет. "Это личное мнение мэра Антальи. Такого не планируется", – подчеркнул он.
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