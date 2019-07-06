Власти Антальи выступили против дополнительных поборов с туристов

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти провинции Анталья высказались против предложения мэра одноименного города ввести туристический налог, . Власти провинции Анталья высказались против предложения мэра одноименного города ввести туристический налог, сообщает АТОР.

В начале июля мэр Антальи Мухиттин Бечек заявил, что турецкому курорту "не хватает муниципальных доходов на поддержание городской инфраструктуры". Он предложил ввести туристический налог в размере 1,5 евро за ночь, ссылаясь на аналогичную практику в других странах.

Выяснилось, что идею туристического налога не поддержали власти провинции Анталья. Помимо одноименной столицы региона в нее входят такие прибрежные города и курортные районы, как Аланья, Газипаша, Демре, Белек, Кемер, Серик, Сиде, Кумлуджа, Манавгат.