Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T23:55Z
https://ria.ru/20190705/1556264923.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Антикоррупционный суд Украины получил помещение

Вчера, 23:55
178
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Решена главная проблема, мешавшая началу работы Антикоррупционного суда Украины – ему выделили помещение, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка.
Верховная рада в июне 2018 года приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Киеву со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Суд должен начать работу 5 сентября.
Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи
20 декабря 2018, 10:14
Это пугает. Что должна сделать Украина за четыре миллиарда от МВФ
"Меньше месяца назад Владимир Зеленский встретился с руководством Высшего антикоррупционного суда Украины, с тем чтобы обсудить проблемы, препятствующие началу работы суда. Сегодня при содействии президента Украины была решена ключевая проблема - антикоррупционный суд получил помещение для работы", - заявил Рябошапка на странице в Facebook.
Он высказал надежду, что после получения помещения суд начнет работать как можно скорее. "И запрос украинцев на справедливость и наказание топ-коррупционеров будет, в конце концов, удовлетворен", - отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителем САП и директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. Глава государства пообещал независимость антикоррупционных органов Украины.
121010
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Родители избитой в Ингушетии девочки найдены, сообщила Кузнецова
РИА
Новости
Источник рассказал о ходе переговоров талибов и США в Дохе
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Венесуэлу с днем независимости
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Офис Зеленского не стал рассматривать запрос прокуратуры из-за слов Мендель
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Рошаль рассказал о старых травмах, найденных у избитой в Ингушетии девочки
Древний город Вавилон
Руины Вавилона в Ираке включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
В Киеве подтвердили, что на задержанном в Гибралтаре танкере есть украинцы
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся от полиции
Число пострадавших при столкновениях в Газе палестинцев выросло до 40
Российские дипломаты возлагают цветы к памятнику адмиралу Джону Полу Джонсу в Вашингтоне. 5 июля 2019
Российские дипломаты в США возложили цветы к памятнику адмиралу Джонсу
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов допустил пересмотр перечня освобождаемого от НДС импорта
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния