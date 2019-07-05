Антикоррупционный суд Украины получил помещение

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Решена главная проблема, мешавшая началу работы Антикоррупционного суда Украины – ему выделили помещение, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка.
Верховная рада в июне 2018 года приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Киеву со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Суд должен начать работу 5 сентября.
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"Меньше месяца назад Владимир Зеленский встретился с руководством Высшего антикоррупционного суда Украины, с тем чтобы обсудить проблемы, препятствующие началу работы суда. Сегодня при содействии президента Украины была решена ключевая проблема - антикоррупционный суд получил помещение для работы", - заявил Рябошапка на странице в Facebook.
Он высказал надежду, что после получения помещения суд начнет работать как можно скорее. "И запрос украинцев на справедливость и наказание топ-коррупционеров будет, в конце концов, удовлетворен", - отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителем САП и директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. Глава государства пообещал независимость антикоррупционных органов Украины.