Антикоррупционный суд Украины получил помещение

Верховная рада в июне 2018 года приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Киеву со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Суд должен начать работу 5 сентября.

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Он высказал надежду, что после получения помещения суд начнет работать как можно скорее. "И запрос украинцев на справедливость и наказание топ-коррупционеров будет, в конце концов, удовлетворен", - отметил он.