В детском лагере под Петербургом выявили восемь случаев сальмонеллеза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора выявили восемь заболеваний сальмонеллезом среди детей в лагере "Восход" в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Восемь лабораторно подтвержденных случаев заболеваний сальмонеллезом среди детей. Последнее обращение за медицинской помощью поступило 2 июля", - говорится в сообщении.

По предварительным результатам лабораторных исследований, в сыром мясе курицы обнаружена сальмонелла, что, возможно, явилось причиной заболевания. Лабораторные исследования продолжаются.

"Проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование персонала пищеблока (больных и носителей не выявлено), заключительная дезинфекция на пищеблоке, корпусах, санитарно-гигиенических помещениях", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, все дети и персонал лагеря осмотрены врачами. "За всеми детьми установлено медицинское наблюдение с ежедневным двукратным осмотром врачами", - говорится в сообщении.