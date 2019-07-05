Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T23:26Z
https://ria.ru/20190705/1556264789.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В детском лагере под Петербургом выявили восемь случаев сальмонеллеза

Вчера, 23:26
199
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора выявили восемь заболеваний сальмонеллезом среди детей в лагере "Восход" в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"Восемь лабораторно подтвержденных случаев заболеваний сальмонеллезом среди детей. Последнее обращение за медицинской помощью поступило 2 июля", - говорится в сообщении.
4 июля, 17:31
В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом
По предварительным результатам лабораторных исследований, в сыром мясе курицы обнаружена сальмонелла, что, возможно, явилось причиной заболевания. Лабораторные исследования продолжаются.
"Проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование персонала пищеблока (больных и носителей не выявлено), заключительная дезинфекция на пищеблоке, корпусах, санитарно-гигиенических помещениях", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, все дети и персонал лагеря осмотрены врачами. "За всеми детьми установлено медицинское наблюдение с ежедневным двукратным осмотром врачами", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе областного правительства сообщили, что после вспышки сальмонеллеза были госпитализированы пятеро детей.
000031
Обсудить 0
РоспотребнадзорЛенинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Российские дипломаты возлагают цветы к памятнику адмиралу Джону Полу Джонсу в Вашингтоне. 5 июля 2019
Российские дипломаты в США возложили цветы к памятнику адмиралу Джонсу
РИА
Новости
В США человек погиб от удара молнии во время празднования Дня независимости
В Москве задержали "таксиста-отравителя"
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов допустил пересмотр перечня освобождаемого от НДС импорта
Лента
новостей
По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело
В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Рошаль рассказал о старых травмах, найденных у избитой в Ингушетии девочки
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Родители избитой в Ингушетии девочки найдены, сообщила Кузнецова
На Кубани рассказали о погибших в ЧП с катером в Джубге
Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся от полиции
Врач прокомментировал характер травм избитой в Ингушетии девочки
В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети
Жителя Карелии будут судить за обналичивание 3,8 миллиардов рублей
Владельца перевернувшегося судна в Джубге доставили в полицию
Избитую в Ингушетии девочку доставили в клинику Рошаля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
00:36ЦИК Украины снял с выборов бывшего замгенпрокурора Кузьмина
Лента новостейМолния