Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Во вторник ЦИК Украины по решению суда зарегистрировал Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, однако позднее отменил регистрацию.
"Вчера наша команда отменила регистрацию Шария , который нанимает за 30 сребренников таких молодых людей", – заявил Порошенко на митинге.
При этом он нецензурно охарактеризовал блогера.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.