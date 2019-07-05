Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.

Во вторник ЦИК Украины по решению суда зарегистрировал Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, однако позднее отменил регистрацию.

"Вчера наша команда отменила регистрацию Шария , который нанимает за 30 сребренников таких молодых людей", – заявил Порошенко на митинге.

При этом он нецензурно охарактеризовал блогера.